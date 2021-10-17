В России призвали посадить Горбачева за развал СССР

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал посадить в тюрьму Михаила Горбачева за развал страны. Таким мнением российский политик поделился в интервью «Эху Москвы».

«Горбачева надо было отправить в места не столь отдаленные, ведь он перечеркнул волю народов жить в единой советской стране. 77 процентов граждан проголосовали за это», – заявил Зюганов.

Такое заявление Зюганов сделал в связи с высказыванием спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира для лауреатов, впоследствии совершивших преступления.