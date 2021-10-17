Ученые рассказали о сжигающем опасные жиры напитке

Ученые выяснили, что существует горячий напиток, который способен сжигать опасный висцеральный жир, скапливающийся вокруг жизненно важных органов человека. Об этом пишет Al-Quds.

Уникальные свойства обнаружили в зеленом чае сорта улун, в котором содержится большое количество так называемых катехинов — органических веществ из группы флавоноидов. Именно они значительно сокращают площадь, занимаемую жиром. Уточняется также, что улун продолжает «сжигать жир, пока вы спите».

Испытуемые, которые пили по 300 миллилитров улуна четыре раза в день, за полтора месяца теряли около килограмма жировой массы. Это позволило сделать вывод, что чай помогает улучшить обменные процессы в организме и увеличить скорость метаболизма на 2,9 процента по сравнению с водой.