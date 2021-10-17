Мамед Эфендиев, отдел экономики 17 октября 2021, 22:30

«Доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты», - заявил на днях президент России Владимир Путин. По его словам, сокращается как объем расчетов в долларах, так и объем личных резервов стран мира в американской валюте. Это уже далеко не первое высказывание российского лидера о национальной валюте США, которая, вопреки ожиданиям, продолжает доминировать на глобальном финансовом рынке. И не только на нем!

Руководители многих государств и авторитетные экономические эксперты не первый год предсказывают доллару неминуемый крах, а он уверенно держится на плаву, даже несмотря на то, что Китай и Россия вместе с подконтрольными им экономическими блоками переходят во взаиморасчетах на национальные валюты. Объем американской валюты на мировых финансовых рынках возрастает, доллар продолжает оказывать мощное давление на национальные валюты разных стран, вынуждая их накапливать долларовые резервы, без которых невозможна успешная торговля на мировых рынках. Даже Путин, несмотря на пессимистические перспективы валюты США, подчеркивает, что Россия не заинтересована в полном отказе от расчетов в долларах. Её пока вполне устраивают, к примеру, расчеты за энергоресурсы и, в первую очередь, за нефть именно в этой валюте. Тем не менее, Путин предостерег Белый дом от соблазна использовать свою валюту против России в качестве «санкционной дубинки». Тем временем, мировая экономика высокими темпами преодолевает последствия пандемии. И хотя речь идет об объективном процессе, связан он со значительными инфляционными рисками. Из них самый серьезный и влияющий на всю мировую экономику – это эмиссия доллара, с помощью которой США покрывают свой бюджетный дефицит. И хотя уровень инфляции в Штатах превышает сегодня 5% при целевом показателе около 2%, здесь уже два года подряд верстают бюджет с допуском дефицита до 15%. В итоге, если большинство стран мира гасит образовавшийся дефицит бюджета за счет различных финансово-экономических инструментов, включая внутренние и внешние займов, США делают это исключительно за счет эмиссий. То есть, включая станок, печатающий доллары.

Пока тактика Федеральной резервной системы (ФРС) доминирует и приносит реальные результаты: усиление долларового присутствия, с одной стороны, снижает бюджетный дефицит США, а с другой - вызывает рост инфляции в странах Европы, Азии и Латинской Америки. Учитывая же, что в последние годы волна кризисов периодически сотрясают глобальную экономику, печатный станок ФРС работает, по существу, безостановочно. Сегодня рынок перенасыщен долларами, что, собственно, и стало причиной высокой инфляции, в том числе, рекордных скачков цен на энергоресурсы. Что закономерно, если учесть, что 40 процентов долларовой массы, находящейся в обращении, были выпущены ФРС США в последние два года! Тот самый случай, когда стремительный рост денежной массы вызывает повышенный спрос на свободную наличность. Так и выглядит модель американской экономической экспансии: избыток долларов провоцирует инфляционные процессы, те, в свою очередь, вызывают взлет цен на энергоносители, повышенное потребление нефти, газа и других углеводородов требует дополнительного притока валюты, после чего станки в Федеральной резервной системы продолжают работать в режиме non stop. Круг замкнулся!