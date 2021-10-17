Зеленский назвал условие для обмена кума Путина на осужденных в России украинцев

Украина могла бы рассмотреть обмен подозреваемого в государственной измене депутата украинского парламента от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, которого называют также кумом Путина, на удерживаемых граждан Украины, если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

"Господин Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - отметил Зеленский.

В Украине Медведчука обвиняют в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное заключение. По версии следствия, политик вместе со своим соратником, депутатом Верховной рады Тарасом Козаком (владельцем закрытых в Украине каналов 112, News One и ZIK) передавали российской стороне данные, представляющие государственную тайну, и пытались вести «антиукраинскую деятельность» через работающих в России украинцев. С 13 мая Медведчук находится под домашним арестом. В начале октября лидеру ОПЗЖ предъявили новое обвинение. По версии Службы безопасности Украины, Медведчук участвовал в заговоре против страны с целью подорвать ее энергетическую безопасность. Ведомство считает, что он помогал срывать поставки угля из-за границы в Украину, чтобы поставлять сырье из Донбасса.