Акт насилия - перестрелка, произошедшая в четверг, когда люди собирались на митинг протеста, организованный шиитской мусульманской группировкой «Хезболла» и ее движением «Амаль», за отставку судьи, который расследует прошлогодний взрыв в порту Бейрута, стал наиболее серьезным инцидентом за более чем десять лет в Ливане. Это напомнило о разрушительной межрелигиозной гражданской войне, которая охватила страну с 1975 года и длилась до 1990-го.

Глава партии Христианских ливанских сил (LF) Самир Гигея сообщил радио «Голос Ливана», что на встрече, проведенной в прошлую среду политической группировкой, к которой принадлежит LF, обсуждались варианты действий на случай, если поддерживаемая Ираном «Хезболла» добьется успеха в попытках отстранить судью. Гигея сказал, что в этом случае согласованным вариантом был бы призыв к публичной забастовке и ничего больше. На него ссылается Reuters.

В пятницу же «Хезболла» выдвинула обвинения против LF, заявив, что именно она убила семерых шиитов, пытаясь втянуть страну в гражданскую войну. Насилие, вспыхнувшее на границе между христианскими и шиитскими кварталами, усилило обеспокоенность по поводу стабильности страны, и без того наводненной оружием и переживающей один из худших экономических кризисов в мире.

На вопрос, означало ли присутствие членов LF в районах Айн-аль-Ремманех и Тайуни, где произошла стрельба, что инцидент спланирован, Гигея сказал, что эти люди всегда присутствовали в этих районах.

Координатор по безопасности в партии связался с властями, когда они услышали о планировании акции протеста, и попросил об увеличении военного присутствия в указанных районах, «поскольку нашим приоритетом было, чтобы демонстрация прошла просто как демонстрация и не повлияла на гражданский мир», сказал Гигея, добавив, что его партия была уверена, что так и будет.