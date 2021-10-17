Эрдоган начинает свое турне по Африке с Анголы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье вечером прибыл с визитом в столицу Анголы, Луанду. В Международном аэропорту «Кватро-де-Феверейро» главу турецкого государства встречали министр иностранных дел Анголы Тете Антонио и посол Турции в Луанде Альп Ай.

Anadolu сообщает, что в поездке турецкого лидера сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, запред ПСР Эфкан Ала, глава Управления по связям с общественностью АП Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

В понедельник президенты двух стран проведут переговоры в формате один на один и в расширенном составе. Затем состоится совместная пресс-конференция лидеров Турции и Анголы. Также запланировано выступление президента Эрдогана в парламенте Анголы. Кроме того, турецкий лидер примет участие анголо-турецком бизнес-форуме, организованном Советом по внешнеэкономическим связям (DEIK) Турции.