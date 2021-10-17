В первый раз 28-летний Сурадж Кумар из штата Керал использовал против своей 25-летней жены Утры гадюку Рассела, но женщина, проведя два месяца в больнице все же сумела выжить. А пока она выздоравливала, «любящий муж» купил у дрессировщика змей кобру и решил повторить попытку.

В Индии зафиксирована новая криминальная тенденция - убийцы провоцируют ядовитых змей кусать своих жертв, чтобы их смерть выглядела случайной. В последнем зафиксированном на днях случае, мужчина неделю морил кобру голодом, а потом подложил ее в постель жене. Причем, это уже вторая его попытка убийства, поскольку первая, с гадюкой провалилась.

Укуса кобры Утра не пережила, а Сурадж Кумар получил два пожизненных заключения, будучи разоблачен совершенно случайно. Что примечательно, обвинение требовало для него смертной казни, но судья решил, что преступник еще молод и может исправиться. Такие вот выверты сознания индийской судебной системы.

Ядовитая змея как способ убийства родственников стремительно набирает популярность. В 2019 году по аналогичному обвинению получили тюремный срок женщина и ее любовник, которые использовали кобру для убийства свекрови в северном штате Раджастхан. Их «прибыль» от совершенного преступления составила новый автомобиль и 500 тысяч рупий (около 6 640 долларов). Что вряд ли компенсирует те пятнадцать лет, которые влюбленной парочке предстоит провести за решеткой.

Между тем, индийские криминалисты утверждают, что в реальности в Индии каждый год от использования змей в качестве орудия убийства родственников и соседей погибает как минимум 50-60 человек, а то и гораздо больше. Проблема заключается в том, что доказать это преступление крайне сложно из-за крайней технологической отсталости судебно-медицинских криминологических лабораторий.

Так, по аналогичным делам в последние годы были оправданы свыше десятка подозреваемых, поскольку обвинению не хватило доказательств, что ядовитые змеи использовались ими в качестве «орудия убийства».

«В деле Сураджа Кумара нам повезло, поскольку эксперт в штате Керал оказался высокопрофессиональным специалистом и располагал необходимым оборудованием, сумев доказать суду разницу между естественным укусом кобры и спровоцированным», - утверждает суперинтендант полиции штата Моханрадж Манодж. – «Но вы только представьте, что это произошло бы в глухом индийском захолустье. В нашей стране ежегодно от укусов змей гибнет 45-50 тысяч человек, и это только по официальным данным. И никто не знает, было ли это естественным или использовалось как орудие убийства».

Ситуация усугубляется тем, что купить ядовитую змею в Индии проще простого. Sapera или «беде», заклинатели змей, составляют здесь особую касту и при желании продадут гада любой ядовитости, причем, никто об этой покупке знать не будет: ну, купил человек кобру или гадюку для личного террариума, что здесь такого. Может, он, глядя на нее о теще скучает?

Полиция ничего с рынком ядовитых змей поделать не может, а правительство Индии к просьбам оснастить полицейские лаборатории новейшим оборудованием остается глухо. Вот и цветет там пышным цветом такая дикая экзотика, когда вместо ножа или пистолета используются змеи…