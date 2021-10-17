Пришел ли «ГУЛАГ» в Гонконг? наше поле зрения
Прошло 15 месяцев с момента принятия Закона о национальной безопасности (NSL) в Гонконге. Тогда западные масс-медиа были полны апокалиптическими прогнозами о массовой миграции, крахе фондового рынка, резком падении рынка недвижимости и массового оттока капитала.
«Гонконг, каким мы его знали, умирает, - писали в те дни в британских изданиях. – Вместо него приходит китайский ГУЛАГ». Сбылись ли предсказания западных пифий после того, как NSL вступил в действие и положил конец ежегодным массовым беспорядкам, которые устраивали радикально настроенные либералы?
Давайте разбираться. Не на словах, а на фактах, начнем с финансовых показателей. Гонконгский доллар остается стабильным на уровне около 7,75 HKD за доллар США, что соответствует его исторической привязке. Финансовые резервы Гонконга остаются чрезвычайно устойчивыми с текущим балансом в размере 491 миллиарда долларов США. Здесь нет никаких признаков массового оттока капитала.
Цены на жилую недвижимость, которые всегда являются показателем благосостояния Гонконга, продолжают достигать небывалых максимумов. Фондовый рынок Гонконга по-прежнему прочно входит в пятерку крупнейших в мире и занимает третье место в мире по количеству IPO в первой половине 2021 года.
15 месяцев назад много говорилось о массовых репрессиях после введения NSL. Что ж, к настоящему времени в соответствии с ним было арестовано 165 человек (0,002 процента населения Гонконга), из которых 96 были предъявлены обвинения и их ожидает штраф или тюремное заключение. Кстати, Тун Ин-Кит, который на полной скорости въехал на своем мотоцикле в группу полицейских, размахивая при этом большим флагом с надписью «Освободите Гонконг!», получил шесть лет тюрьмы, которые будет отбывать в Гонконге и с возможностью условно-досрочного освобождения.
Доступ в интернет осуществляется без VPN. Иностранные новостные издания можно открыто купить на улицах Центрального района города. Тик-ток заменили на Доу-инь, но это единственное изменение, поскольку Facebook и другие западные соцсети остаются полностью доступными.
И самое главное - массового исхода за границу не произошло. Было подано 60 000 заявлений на гражданство Великобритании, что составляет менее 1 процента населения Гонконга. Но устремились туда не богатые и состоятельные, как рассчитывали в Лондоне, а не слишком обеспеченные. Поэтому британскому правительству пришлось даже выделить для них специальные субсидии общим размером в 43 миллиона фунта стерлингов для аренды жилья и трудоустройства.
Что интересно, глядя на итоги введения NSL, Сингапур тоже принял аналогичный закон «О национальной безопасности и иностранном вмешательстве». И никакой медийной истерии в этот раз не было. В Юго-Восточной Азии вопли западных либеральных медиа после истории с Гонконгом серьезно обесценились.