«Гонконг, каким мы его знали, умирает, - писали в те дни в британских изданиях. – Вместо него приходит китайский ГУЛАГ». Сбылись ли предсказания западных пифий после того, как NSL вступил в действие и положил конец ежегодным массовым беспорядкам, которые устраивали радикально настроенные либералы?

Прошло 15 месяцев с момента принятия Закона о национальной безопасности (NSL) в Гонконге. Тогда западные масс-медиа были полны апокалиптическими прогнозами о массовой миграции, крахе фондового рынка, резком падении рынка недвижимости и массового оттока капитала.

Давайте разбираться. Не на словах, а на фактах, начнем с финансовых показателей. Гонконгский доллар остается стабильным на уровне около 7,75 HKD за доллар США, что соответствует его исторической привязке. Финансовые резервы Гонконга остаются чрезвычайно устойчивыми с текущим балансом в размере 491 миллиарда долларов США. Здесь нет никаких признаков массового оттока капитала.

Цены на жилую недвижимость, которые всегда являются показателем благосостояния Гонконга, продолжают достигать небывалых максимумов. Фондовый рынок Гонконга по-прежнему прочно входит в пятерку крупнейших в мире и занимает третье место в мире по количеству IPO в первой половине 2021 года.

15 месяцев назад много говорилось о массовых репрессиях после введения NSL. Что ж, к настоящему времени в соответствии с ним было арестовано 165 человек (0,002 процента населения Гонконга), из которых 96 были предъявлены обвинения и их ожидает штраф или тюремное заключение. Кстати, Тун Ин-Кит, который на полной скорости въехал на своем мотоцикле в группу полицейских, размахивая при этом большим флагом с надписью «Освободите Гонконг!», получил шесть лет тюрьмы, которые будет отбывать в Гонконге и с возможностью условно-досрочного освобождения.

Доступ в интернет осуществляется без VPN. Иностранные новостные издания можно открыто купить на улицах Центрального района города. Тик-ток заменили на Доу-инь, но это единственное изменение, поскольку Facebook и другие западные соцсети остаются полностью доступными.