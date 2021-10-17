Фильм сына легендарного азербайджанского кинорежиссера победил на Лондонском кинофестивале

Интересующиеся кинематографом знают, кто такой Джафар Панахи. Азербайджанец, один из крупнейших кинорежиссеров Ирана. Его фильмы становились лауреатами престижных международных кинонаград, в том числе «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля (1995 год; фильм «Белый шар»), «Золотого леопарда» кинофестиваля в Локарно (1997 год; фильм «Зеркало»), «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (2000 год; фильм «Круг») и «Серебряного медведя» Берлинале (2006 год; фильм «Офсайд»).

За «антиправительственную деятельность» и за участие в акциях протеста против официальных итогов выборов 2009 года его осудили на шесть лет заключения (впоследствии заменили тюрьму на домашний арест). Панахи также было запрещено заниматься кинематографической деятельностью и давать интервью в течение 20 лет. Будучи под домашним арестом, Джафар снял картину «Это не фильм», показанную на кинофестивале в Каннах. Несмотря на запрет на съёмки, в 2013 году в Берлине прошла премьера его ленты «Закрытый занавес», снятой на даче режиссёра. Фильм получил «Серебряного медведя» Берлинале за лучший сценарий. В 2015-м его новая работа «Такси» получила на том же фестивале главный приз — «Золотого медведя». В мае 2018 года на 71-м Каннском международном кинофестивале был награждён за лучший сценарий (фильм «Три лица»), однако сам в это время находился в Иране под домашним арестом.

И вот в воскресенье стало известно, что дебютная лента сына Джафара Панахи, Панаха Панахи, «В дорогу» (Jadde khaki, 2021) завоевала первый приз Лондонского кинофестиваля (LFF).

«В категории «Лучший фильм» мы отмечаем самобытное и способное вдохновлять мастерство режиссеров, которые смогли уловить сущность кино, сущность самой жизни, - объявила председатель жюри польская кинематографистка Малгожата Шумовская. - На протяжении всей истории кино, но особенно во время пандемии, люди искали способы передать ощущение жизни. Наш выбор был сделан в пользу фильма, заставившего нас смеяться, плакать и почувствовать, что мы живем», передает ее слова ТАСС.

Панахи в коротком видеообращении поблагодарил организаторов фестиваля, своих родителей и сестру Солмаз, которая также занимается кино и выступила в качестве оператора в последнем фильме их отца - короткометражной работе «Спрятанная» (Hidden, 2020).

«В дорогу» рассказывает историю иранской семьи, едущей по пустыне к неизвестной зрителю цели в тесной легковушке. Джафар Панахи значится в качестве продюсера фильма.