В Израиле схватили главаря русской мафии

В Иерусалиме прокуратура обвинила в вымогательстве, похищениях с целью вымогательства и ряде других преступлений Михаила Танского, которого в СМИ прозвали главарем русской мафии в Израиле. Об этом сообщает newsru.co.il.

Также обвинения предъявлены двум его сообщникам Дмитрию Червинскому и Владиславу Козчуку. Как уточняет портал, чтобы задержать преступников, полиции пришлось задействовать тайного агента.

Танского и еще 15 человек задержали 20 сентября. Их подозревают в незаконном обороте оружия и наркотиков, шантаже, угрозах, рэкете, незаконном применении оружия, насилии, похищении людей и незаконном лишении свободы.