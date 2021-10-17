Партия Пашиняна проигрывает и во втором городе Армении

Партия «Блок Баласанян» (политическая сила мэра Гюмри Самвела Баласаняна) победила на выборах в органы местного самоуправления в Гюмри — втором по величине городе Армении. Она обошла партию «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна

В Гюмри «Блок Баласаняна» набирает 36,59%, передает Sputnik Армения. У партии «Гражданский договор» — 29,56%.

Ранее сообщалось, что в Горисе находящийся в настоящее время под арестом кандидат от оппозиции Аруш Арушанян с большим отрывом победил кандидата от партии Пашиняна Владимира Абунца.