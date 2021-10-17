Аресты выходцев из Армении и Грузии во Франции

Французские жандармы раскрыли международный криминальный синдикат, занимавшийся торговлей угнанными автомобилями и контрабандой сигарет. В сеть преступников были вовлечены группировки с постсоветского пространства, включая и «русскоязычные», сообщила Национальная жандармерия Франции.

«Жандармы, поисково-спасательное подразделение города Амьен и Центральное управление по борьбе с преступностью (OCLDI) остановили деятельность транснациональной преступной структуры», - говорится в заявлении жандармерии, которое цитирует Интерфакс.

По итогам операции правоохранительные органы задержали около сорока человек, которые были причастны к синдикату. Большинство арестованных являются выходцами из Армении и Грузии, они сотрудничали с «транснациональной русскоязычной мафией». Жандармы провели обыски на 61 объекте.