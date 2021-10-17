В Дрездене психбольной напал на пожилых азербайджанцев

В немецком городе Дрезден 54-летний мужчина напал и ранил двух азербайджанцев в общественном транспорте, сообщает migazin.de.

В городской прокуратуре заявили, что преступление было совершено на почве ксенофобии. Сообщается, что пострадавшие – пожилая азербайджанская пара. Преступник ударил 67-летнего мужчину по голове, в результате которого тот получил раны на лбу. Кроме того, обвиняемый потянул 66-летнюю женщину за волосы и повалил ее на землю, после чего она ударилась головой о ступеньку в салоне трамвая.

Прокуратура и управление полиции Дрездена возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого. Как отметили в городской полиции, нападавший является психически больным.