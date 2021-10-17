Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) стало бы наихудшим сценарием, поскольку оно выходит за красные линии национальных интересов РФ. Как передает "Известия", об этом представитель Кремля рассказал французским журналистам в фильме «Владимир Путин: хозяин игры», который был показан 17 октября в эфире телеканала France 5.

«Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал Песков.