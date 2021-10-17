Европейский рынок упал из-за Китая

Европейский рынок открылся падением на фоне опасений, спровоцированных усиливающимся энергетическим кризисом и замедлением экономического роста в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Индекс Stoxx Europe 600 упал днем в понедельник на 0,37 процента — до 467,68 пункта, свидетельствуют данные торгов. Стоимость ценных бумаг нидерландской компании Philips на Нью-Йоркской бирже снизилась на 1,35 процента по сравнению с предыдущим закрытием из-за снижения доходов компании. Акции производителя предметов роскоши LVMH упали на Французской фондовой бирже на 2,92 процента из-за ухудшения показателей на китайском рынке, который для люксовых брендов является основным. Другой владелец премиальных брендов — компания Kering продемонстрировала падение на 3,02 процента.

На падение акций европейских компаний повлияли сообщения о резком замедлении роста ВВП Китая в третьем квартале до 4,9 процента в годовом выражении.