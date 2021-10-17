Спецпредставитель НАТО пришел к Закиру Гасанову фото
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной, сообщили в оборонном ведомстве.
В ходе встречи З.Гасанов подробно проинформировал гостей о работе, проводимой на освобожденных под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о текущей ситуации на азербайджанской государственной границе.
Министр обороны выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с НАТО, достигнутыми положительными результатами и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия.
X.Коломина в свою очередь, выразил готовность альянса оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.
Стороны также обсудили поствоенную обстановку и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.