Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной, сообщили в оборонном ведомстве.

В ходе встречи З.Гасанов подробно проинформировал гостей о работе, проводимой на освобожденных под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о текущей ситуации на азербайджанской государственной границе.