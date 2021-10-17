Вновь открывшийся магазин, расположенный по адресу: ул. Узеира Гаджибейли, 48, построен с учетом полной ориентированности на клиента. Здесь посетителей встретят специально обученные сотрудники, которые помогут по всем вопросам, связанным с услугами мобильной связи. Простое зонирование магазина обеспечит посетителям удобный доступ к информации и общение с представителями службы поддержки.

Компания Bakcell открыла обновленный концептуальный магазин в Баку, недалеко от станции метро «Сахиль». Чтобы обеспечить удобство для покупателей, магазин был спроектирован по инновационной концепции «одного окна», сочетающей функции обслуживания клиентов с продажей мобильных номеров и аксессуаров для телефонов.

«Я уверен, что новая концепция магазина поможет нам предоставлять нашим клиентам услуги еще более высокого качества. Как и все наши недавно открывшиеся магазины, этот магазин был построен вокруг принципа «клиент - в основе всего». Мы продолжим открывать новые концептуальные магазины в различных городах и регионах страны, чтобы сделать наши услуги еще более доступными для клиентов, проживающих во всех регионах Азербайджана. С помощью нашей мобильной сети, которая в этом году в очередной раз была названа «Самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане», и наших новых концептуальных магазинов, сочетающих в себе высококачественные функции обслуживания клиентов и продаж, мы продолжим предоставлять нашим абонентам наилучший клиентский опыт на рынке», - отметил главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.

С учетом того, что магазин находится в центре Баку, он будет использоваться также для обслуживания корпоративных клиентов, проведения B2B встреч.

К концу года Bakcell планирует открыть еще несколько новых концептуальных магазинов.