Умер создатель знаменитых турецких Bayraktar

"С глубокой печалью мы узнали о смерти нашего старшего брата, председателя совета директоров, Оздемира Байрактара, который на протяжении всей своей жизни упорно боролся за то, чтобы вывести нашу страну на высшую лигу технологий. Да будет его место и высокий ранг на небесах" - написал Чавушоглу.

Умер председатель Совета директоров компании Baykar Makina, основатель программы разработок ударных БПЛА Турции Оздемир Байрактар. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Первые беспилотные летательные аппараты разработки Baykar были задействованы ВС Турции еще в 2005-2009 годах в ходе антитеррористических операций на юго-востоке страны. Последними разработками, над которыми работал Байрактар, стали БПЛА Bayraktar TB2 и AKINCI.

Ударные БПЛА Bayraktar TB2 успешно зарекомендовали себя в Ливии, Сирии и в ходе карабахской войны в Азербайджане.