Сахиль Бабаев рассказал турецкому министру о социальных реформах в Азербайджане фото
В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча министра Сахиля Бабаева с делегацией во главе с министром труда и социальной защиты Турции Ведатом Бильгином.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, Сахиль Бабаев, отметив, что отношения между двумя странами расширяются в области труда, занятости и социальной защиты, сообщил, что за прошедший период с этой целью подписано пять документов о сотрудничестве, еще два проекта документов находятся на стадии обсуждения.
Министр отметил деятельность Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты между Азербайджаном и Турцией.
Турецкая делегация была проинформирована о социальных реформах, проводимых в Азербайджане за последние годы. Были отмечены шаги, предпринятые для значительного увеличения размера социальных выплат, меры социальной поддержки, реализованные в послевоенный период в отношении семей шехидов и ветеранов и охватившие более 31 тысячи человек. Также было рассказано о проводимой работе по улучшению жилищных условий семей шехидов и инвалидов войны, их медицинской и социальной реабилитации.
Отмечены достижения в области инноваций, современных технологий в деле совершенствования сферы государственных социальных услуг. Было заявлено, что 105 услуг по линии министерства полностью переведены на электронный формат. А посредством центров DOST 155 социальных услуг предоставляются через "единое окно".
Ведат Бильгин, отметив социальные реформы, проводимые в Турции и достижения в этой области, сказал, что возглавляемое им министерство намерено постоянно расширять сотрудничество с коллегами из Азербайджана.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в сферах труда, занятости, социальной защиты, включая социальную защиту семей шехидов и ветеранов, концепция DOST, оценку инвалидности и медико-социальную реабилитацию, применение инноваций в социальной сфере, расширение правовой базы сотрудничества.