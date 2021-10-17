В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча министра Сахиля Бабаева с делегацией во главе с министром труда и социальной защиты Турции Ведатом Бильгином.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, Сахиль Бабаев, отметив, что отношения между двумя странами расширяются в области труда, занятости и социальной защиты, сообщил, что за прошедший период с этой целью подписано пять документов о сотрудничестве, еще два проекта документов находятся на стадии обсуждения.

Министр отметил деятельность Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты между Азербайджаном и Турцией.