Названы самые загрязненные города мира

Согласно индексу качества воздуха столица Сербии Белград наряду с Пакистанским Лахором и Карачи является самым загрязненным городом мира сообщает портал iqair.com.

Отмечается, что Белград, Карачи и Лахор находятся в "красной" зоне с индексом ИКВ 154 единицы. В первую десятку также вошли Загреб (109) и Сараево (96).

Согласно принятым в мире нормативам, показатель загрязнения от 151 до 200 считается нездоровым и чреватым для здоровья любого человека, а особо чувствительные люди могут при этом испытывать более серьезные проблемы.