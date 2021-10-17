Названы самые загрязненные города мира
Согласно индексу качества воздуха столица Сербии Белград наряду с Пакистанским Лахором и Карачи является самым загрязненным городом мира сообщает портал iqair.com.
Отмечается, что Белград, Карачи и Лахор находятся в "красной" зоне с индексом ИКВ 154 единицы. В первую десятку также вошли Загреб (109) и Сараево (96).
Согласно принятым в мире нормативам, показатель загрязнения от 151 до 200 считается нездоровым и чреватым для здоровья любого человека, а особо чувствительные люди могут при этом испытывать более серьезные проблемы.
Эксперты отмечают, что основными причинами экологических проблем в Сербии являются климатический и антропогенный факторы. В зимний период в регионе существенно снижается количество осадков, что при отсутствии постоянного снежного покрова приводит к повышенному загрязнению воздуха. Среди возможных причин сильного загрязнения воздуха также перенасыщенность крупных городов Сербии устаревшим автотранспортом. Средний возраст автомашин в Белграде достигает 17 лет. Еще одной проблемой страны является получение электричества за счет сжигания угля.