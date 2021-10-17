Кямаледдин Гейдаров призвал катарских шейхов вкладывать деньги в Азербайджан

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В понедельник, 18 октября 2021 года в министерстве по чрезвычайным ситуациям прошло 3-е заседание Совместной межправительственной экономической, торговой и технической комиссии между Азербайджаном и Катаром. Как сообщает haqqin.az, во встрече приняли участие сопредседатели Комиссии - министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, заместитель премьер-министра и глава МИД Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

Приветствуя участников, министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что встреча совпала со знаменательным для Азербайджана днем - Днем восстановления независимости, и впервые этот праздник азербайджанский народ отмечает как народ-победитель, восстановивший свою территориальную целостность. Министр сказал, что высокий уровень дипломатических отношений между Азербайджаном и Катаром, установленных в 1994 году, постоянная взаимная поддержка в решении важных вопросов, а также успешное сотрудничество в рамках международных организаций отвечают интересам обеих стран. Он отметил, что сотрудничество на высоком уровне между Азербайджаном и Катаром основывается на политической воле и мудрой дальновидности руководителей двух стран. За период деятельности межправительственной экономической, торговой и технической комиссии, созданной совместным решением лидеров двух стран, наблюдалась динамика развития во многих сферах двусторонних отношений. Говоря о проделанной работе с момента создания Комиссии, Кямаледдин Гейдаров выразил уверенность, что совместными усилиями будут и дальше расширяться отношения между странами во всех сферах. Министр также отметил, что в результате 44-дневной войны под мудрым руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева отважная азербайджанская армия освободила почти 30 лет находившиеся под армянской оккупацией территории. Он призвал катарских бизнесменов, деловые круги, инвесторов вкладывать средства в эти территории.