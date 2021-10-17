В Баку расскажут о проблемах бытового насилия

В рамках сотрудничества Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства по развитию медиа и Бакинского государственного университета при поддержке финансируемого Европейским Союзом твиннинг-проекта “Усиление поддержки жертв домашнего насилия в Азербайджане” с 19 октября стартуют трехдневные тренинги для журналистов с целью ознакомления с международным опытом и совершенствования знаний в этой области.

Целью проведения тренингов является правильное освещение бытового насилия для журналистов и студентов факультета журналистики с целью принятия превентивных мер в связи с бытовым насилием, предоставление общественности необходимой информации о механизмах поддержки и изменение стереотипов насильственного поведения, а также повышение осведомленности о гендерном равенстве и гендерном насилии.

В тренингах примет участие резидент-советник Европейского союза по Твиннингу Лауринас Тотараитис, а также эксперты из Литвы и Австрии.