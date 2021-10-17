Латвию назвали мировым лидером по распространению COVID

Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, свидетельствуют данные исследования, проведенного Университетом Джонса Хопкинса (США).

Об этом также рассказал главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. По данным источников, число случаев заражения коронавирусом в стране на миллион населения в неделю составляет 7679,97. В тройке мировых лидеров оказались Барбадос и Грузия.

В Латвии ежесуточно фиксируется более 2000 новых случаев заболевания COVID-19 при населении республики в 1,8 миллиона человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. В понедельник по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание совета по кризисному управлению, на котором будут рассмотрены новые ограничения.