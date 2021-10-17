Наплыв туристов: курортный сезон в Турции будет продлен

Объекты, которые могут открыться более чем на 50 процентов в этом году, ждут октября, чтобы решить, достаточен ли спрос.

Как пишет издание, отели Антальи планируют продлить курортный сезон в 2021 году. Это связано с увеличением активности туристов, приезжающих на побережье Средиземного моря. Путешественники, предпочитающие малоактивный отдых, и иностранцы, не имеющие детей школьного возраста, продолжают свои "летние каникулы". Если раньше спрос усиливался в августе, то сейчас увеличение можно было наблюдать в сентябре. Если путешественники продолжат приезжать в Турцию, отельеры обещают продлить сезон, который обычно заканчивается в октябре в Средиземном море, до ноября или декабря.

Туристская активность снова набрала обороты после 1 июля. На сегодняшний день количество рейсов в Анталью увеличилось до 32 стран и 121 города. Количество прибывающих и вылетающих самолетов превысило 11 тысяч.

По словам члена правления Турецкого агентства по туризму и развитию Джема Киная, 10 миллионов туристов посетили Турцию с 1 января по 10 сентября, несмотря на пандемию. Два миллиона туристов приехали в Анталью. На первом месте россияне, потом украинцы и немцы. Кинай заявил, что программа сертификации и кампания по здоровому туризму являются важной особенностью, которая отличает Турцию от других стран.

"В Анталью было интенсивное движение, особенно из таких стран, как Россия, Украина, Германия, Англия и Польша. Я ожидаю, что активность продолжится в ближайшие месяцы и даже сезон продлится до ноября и декабря. Мы ожидаем, что в этом году Турцию посетят 15 миллионов туристов. Это означает, что приедут еще пять миллионов туристов", - сказал он.