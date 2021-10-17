Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 49-летнего гражданина Азербайджана, вооруженного пистолетом с восемью патронами, сообщают «Невские новости».

Источник в правоохранительных органах отметил, что безработный мужчина был задержан на Софийской улице. С сентября он стоит на миграционном учете и имеет вид на жительство в Красносельском районе Петербурга.

Экспертиза подтвердила, что пистолет пригоден для стрельбы и его можно отнести к категории короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, а патроны являются боевыми.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.