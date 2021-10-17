Посол Франции пожелал Азербайджану «заключения продолжительного мира с Арменией»

«Прошло 30 лет с даты восстановления независимости Азербайджана. Это долгий путь. Азербайджан сохранил суверенитет, обеспечил безопасность своих граждан, развил инфраструктуру и экономику, наладил международное сотрудничество, повысил стандарты университетов и начал восстановление государства всеобщего благосостояния, чтобы удовлетворить социальные потребности своего населения. По итогам Второй Карабахской войны было достигнуто соглашение о прекращении огня, что должно позволить построить будущее». Об этом говорится в заявлении посла Франции в Азербайджане Закари Гросса.

«По случаю 30-летия передаю дружественное послание Франции. Желаю Азербайджану усиления партнерства с Европой, ускорения адаптации к климатической и цифровой трансформации, заключения продолжительного мира с Арменией», - говорится в заявлении посла.