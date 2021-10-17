Депутата убили из-за связи с Катаром?

Убийство депутата от Консервативной партии Великобритании Дэвида Амесса может быть связана с его недавней поездкой в Катар, передает The Times.

СМИ сообщают, что Амесс был зарезан через 2 дня после возвращения из Дохи. Как ранее отмечалось, убийцей является 25-летний сын бывшего советника премьер-министра Сомали Али Харби Али, который ранее был известен британской полиции из-за поддержки экстремизма.