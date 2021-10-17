Главный архитектор Баку вывез всю арматуру

На сегодняшнем заседании был продолжен допрос учредителя ЖСК FF-2011 Тамиллы Ибрагимовой. Отвечая на вопросы сторон Тамилла Ибрагимова заявила, что разрешение на строительство дома она получила в 2012 году.

Напомним читателям, что Р.Гулиев обвиняется в том, что дал компании FF-2011 разрешение на снос исторического жилого здания по улице Д.Алиевой, 145 и строительства на его месте многоэтажных жилых домов.

«С 2013 года на территории по адресу Диляра Алиева, 145 начались работы по сносу. Вся территория была огорожена. Главный архитектор Акиф Абдуллаев вывез оттуда всю арматуру. Котлован здания был вырыт в 2015 году. До 2017 года мы построили пять этажей здания, а в 2018 году начали строительство шестого этажа», - сказала она.

Владелица компании отметила, что распоряжение, подписанное Расимом Гулиевым, не имело отношения к ее делу. И поэтому, когда оно было аннулировано, она не придала этому никакого значения.

В ходе заседания суда было заявлено, что в ходе предварительного следствия были допрошены глава ИВ Насиминского района Асиф Аскеров и его заместитель Гурбан Исмаилов. Они заявили, что территория по ул. Диляры Алиевой не находится на их балансе.

В ходе процесса утверждения документов было отмечено, что временно исполняющий обязанности замглавы ИВ Баку Расим Гулиев 31 мая 2018 года подписал распоряжение, согласно которому строительной компании FF-2011 было разрешено строить офисное и жилое здание по адресу ул. Диляры Алиевой, 145. Сам Расим Гулиев отмечает, что никогда не исполнял обязанности заместителя главы ИВ Баку и лишь подписал уже готовое распоряжение.

Судебное заседание продлится 25 октября.