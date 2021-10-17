Азербайджанские войска взяли высоту в Кафане?

Вот уже несколько дней в Армении говорят о том, что азербайджанская сторона установила контроль над высотой Пела (Агдаг – ред.), расположенной вблизи города Кафан.

Первой об этом еще в субботу заявила депутат от блока «Армения» Анна Григорян. Тогда заявления оппозиционного депутата остались без комментариев. Но сегодня о переходе этой стратегической высоты под контроль Азербайджана уже заявил глава общины Кафана Геворк Парсян.

По словам чиновника, договоренность о передаче этой стратегической высоты азербайджанской стороне якобы была достигнута еще зимой 2021 года, но официально об этом никто не сообщал.

Парсян отмечает, что после установления контроля над высотой, азербайджанская сторона перекрыла прилегающий участок дороги. Впрочем, Служба национальной безопасности Армении поспешила опровергнуть заявления армянского депутата и чиновника.

В СНБ Армении уверяют, что на данной территории никаких позиционных изменений не произошло.

«Пограничные войска Республики Армения продолжают нести охрану государственной границы на указанном участке», - говорится в сообщении СНБ.