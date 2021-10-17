Началась приватизация предприятий Азербайджанской промышленной корпорации

Претендентам необходимо предоставить программу инвестирования в предприятие по производству, сушке и первичной обработке табака в северо-западных районах страны не менее 8 млн. манат. За акции компании, общей номинальной стоимостью 17,3 млн. манат, ГСВИ требует не менее 6,3 млн. манат. Для подачи заявок отведен месячный срок.

Государственная служба по вопросам имущества (ГСВИ) при Минэкономики объявила 15-го октября о проведении инвестиционного конкурса на продажу 85% акций (8 640 732 штуки) ОАО “Azərtütün” («Азертютюн»). Победителю конкурса достанутся 15% акций компании (1 524 835 штук), оставшиеся от параллельно объявленной закрытой подписки среди членов трудового коллектива. Об этом сообщает «Туран».

Указ о приватизации ООО «ASK Azərtütün» был подписан президентом Азербайджана 16-го апреля 2021 года. В сентябре этого года распоряжением ГСВИ оно преобразовано в ОАО «Azərtütün» с уставным капиталом 20,3 млн. манат.

В соответствии с указом президента Азербайджана от 4 декабря 2017 года имущество частного ООО «İntertobakko» перешло в собственность ОАО «Азербайджанская Промышленная Корпорация» (АПК), а 25 мая 2018 года было зарегистрировано ООО «ASK Azərtütün».

Компания является владельцем 266 современных сушильных камер (Ronis (Болгария) и De Cloet (Италия)), складов, офисных зданий, 4-х пунктов по производству и переработке табака (оборудование MacTavish Evans (США) и Goddiolli Bellanti (Италия)) и другой необходимой инфраструктуры в Балаканском, Загатальском, Гахском и Шекинском районах, а также табачный завод в Загатальском районе. В целом в ASK Azərtütün, его предприятиях и объектах имеется 194 постоянных рабочих мест, а в течение сезона задействовано 500-550 временных рабочих, - сообщает АПК. По данным же ГКВИ, на предприятии 109 работников.

В 2018 году АПК потратила на строительство пункта по производству и обработке табака в Балаканском районе около 1,8 млн. манат. АПК скрывает от общественности финансовую отчетность ООО “ASK Azərtütün” за 2018-2020 гг.

По данным ГСВИ, на 1-ое октября этого года обязательства ОАО “Azərtütün” превышают 1,6 млн. манат. Из этих средств, 0,9 млн. манат – банковский займ.