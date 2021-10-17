Началась приватизация предприятий Азербайджанской промышленной корпорации
Государственная служба по вопросам имущества (ГСВИ) при Минэкономики объявила 15-го октября о проведении инвестиционного конкурса на продажу 85% акций (8 640 732 штуки) ОАО “Azərtütün” («Азертютюн»). Победителю конкурса достанутся 15% акций компании (1 524 835 штук), оставшиеся от параллельно объявленной закрытой подписки среди членов трудового коллектива. Об этом сообщает «Туран».
Претендентам необходимо предоставить программу инвестирования в предприятие по производству, сушке и первичной обработке табака в северо-западных районах страны не менее 8 млн. манат. За акции компании, общей номинальной стоимостью 17,3 млн. манат, ГСВИ требует не менее 6,3 млн. манат. Для подачи заявок отведен месячный срок.
Указ о приватизации ООО «ASK Azərtütün» был подписан президентом Азербайджана 16-го апреля 2021 года. В сентябре этого года распоряжением ГСВИ оно преобразовано в ОАО «Azərtütün» с уставным капиталом 20,3 млн. манат.
В соответствии с указом президента Азербайджана от 4 декабря 2017 года имущество частного ООО «İntertobakko» перешло в собственность ОАО «Азербайджанская Промышленная Корпорация» (АПК), а 25 мая 2018 года было зарегистрировано ООО «ASK Azərtütün».
Компания является владельцем 266 современных сушильных камер (Ronis (Болгария) и De Cloet (Италия)), складов, офисных зданий, 4-х пунктов по производству и переработке табака (оборудование MacTavish Evans (США) и Goddiolli Bellanti (Италия)) и другой необходимой инфраструктуры в Балаканском, Загатальском, Гахском и Шекинском районах, а также табачный завод в Загатальском районе. В целом в ASK Azərtütün, его предприятиях и объектах имеется 194 постоянных рабочих мест, а в течение сезона задействовано 500-550 временных рабочих, - сообщает АПК. По данным же ГКВИ, на предприятии 109 работников.
В 2018 году АПК потратила на строительство пункта по производству и обработке табака в Балаканском районе около 1,8 млн. манат. АПК скрывает от общественности финансовую отчетность ООО “ASK Azərtütün” за 2018-2020 гг.
По данным ГСВИ, на 1-ое октября этого года обязательства ОАО “Azərtütün” превышают 1,6 млн. манат. Из этих средств, 0,9 млн. манат – банковский займ.