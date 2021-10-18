Полковник-лейтенант Государственной пограничной службы, признававшийся лучшим тренером мира, получил награду как офицер и за заслуги как спортивный специалист.

В ходе выступления на церемонии награждения, состоявшейся 17 октября, Ф.Умудов отметил, что он сам, а также его подопечные побеждали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.

«Но тогда наши земли были под оккупацией. А сейчас мы завоевываем эти награды как солдаты Верховного главнокомандующего, страны, народа и армии, которые победили, - заявил Ф.Умудов. – Мы гордимся этим. Армия и народ объединились вокруг «Железного кулака» Верховного главнокомандующего и нанесли сокрушимые удары по врагу, восстановив нашу территориальную целостность. Сейчас мы граждане, солдаты и офицеры страны-триумфатора.

Прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов. Мы преклоняем головы перед их семьями. Нашим гази желаем здоровья. Все шехиды и ветераны в наших сердцах.

Мы отмечаем 30-летие восстановления нашей независимости. Мы – счастливый народ. Потому что у нас есть такая военная и дипломатическая сила. Мы празднуем восстановление нашей независимости как граждане страны-победительницы.

Спасибо, что посчитали меня достойным этой награды. Здесь сегодня много известных лиц. Благодарю всех, кто участвовал в 44-дневной Отечественной войне, и всех тех, кто был рядом с нашей страной и Верховным главнокомандующим. Сегодня мы радуемся, когда видим, как президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева посещают освобожденные территории.

Карабах долгие годы был оккупирован. Спустя 30 лет наши земли освобождены, и мы вдохнули в них жизнь. Сегодня для восстановления Карабаха ведутся серьезные работы, и мы видим результаты.

Это священное чувство видеть, как на освобожденных территориях развевается трехцветный флаг Азербайджана. Пусть так будет всегда! Чтобы черные тучи больше не нависали над нашей страной. Да здравствует наш Верховный главнокомандующий, да здравствует независимый Азербайджан!».