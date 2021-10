Заслуженный тренер Азербайджана, известный специалист по вольной борьбе, глава спортивного отдела Спортивного олимпийского центра «Серхедчи» Фирдовси Умудов награжден дипломом The Best Of Azerbaijan в связи с Днем восстановления государственной независимости Азербайджана.