Обнародован список недвижимости еще одного генерала из банды Эльдара Махмудова: миллионы на крови
Правоохранительные органы Азербайджана обнародовали список недвижимого имущества одного из главных фигурантов банды Эльдара Махмудова, бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлана Шихалиева и членов его семьи. Данный список приобщен к следственным материалам по делу Шихалиева и, по решению суда, все эти объекты недвижимости, в случае вынесения обвинительного вердикта, будут конфискованы.
В настоящее время идет судебный процесс по делу Шихалиева, он обвиняется в присвоении путем шантажа и угроз имущества и капитала подследственных и обвиняемых лиц.
Итак, список награбленного имущества, оформленного на имя М.Шихалиева:
- Нежилой участок по адресу: Сабаильский район, ул.Низами, 78 (стоимость 482 тысячи манатов);
- Недвижимое имущество общей площадью в 198.1 кв.метр по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, кв.39 (стоимость 770 тысяч 609 манатов);
- Подвальное помещение площадью в 35 кв.метров по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7 (стоимость 35 тысяч 500 манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Низаминский район, проспект Гара Гараева, 39а (стоимость 974 тысяч 600 манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Насиминский район, ул.Низами, дом 78, кв.6 (стоимость 214 тысяч манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Бинагадинский район, 7-й микрорайон, дом 9/25, кв.63 (стоимость 31 тысяча 500 манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Бинагадинский район, село Герадиль, 690А (стоимость 39 тысяч 528 манатов).
Список имущества, оформленного на имя супруги М.Шихалиева – Айбениз Шихалиевой:
- Недвижимое имущество по адресу: город Агдаш, ул. 20 Января, дом 7а (стоимость 26 тысяч 240 манатов)
- Недвижимое имущество площадью 197 кв.метров по адресу: город Агдаш, ул. Г.Гаджиева, дом 26 (стоимость 17 тысяч манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Бинагадинский район, поселок Новханы, 686к (стоимость 37 тысяч 600 манатов);
- Недвижимое имущество по адресу: Насиминский район, ул. Низами, дом 93, кв.21 (стоимость 400 тысяч манатов);
- Недвижимое имущество площадью 403.3 квадратных метра по адресу: Наримановский район, ул. М.Ализаде (стоимость 1 миллион 452 тысячи манатов);
- Недвижимое имущество площадью 137.7 квадратных метра по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, кв.10 (стоимость 535 тысяч 653 маната);
- Недвижимое имущество площадью 137.7 квадратных метра по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, кв.40 (стоимость 738 тысяч 711 манатов).
Список имущества, оформленного на имя дочери М.Шихалиева – Самиры Алиевой:
- Недвижимое имущество площадью 167.3 квадратных метра по адресу: г.Баку, Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, кв.72 (стоимость 650 тысяч 719 манатов);
- Недвижимое имущество площадью 214.3 квадратных метра по адресу: Бинагадинский район, село Новханы, 686 (стоимость 257 тысяч 172 маната);
- Недвижимое имущество площадью 1087.7 квадратных метра по адресу: Бинагадинский район, село Новханы, 685V (стоимость 1 миллион 305 тысяч 240 манатов).
Список имущества, оформленного на имя сына М.Шихалиева – Эльгюна Шихалиева:
- Недвижимое имущество по адресу: Сабаильский район, ул. Низами, дом 96, кв. 37 (стоимость 360 тысяч манатов);
- Недвижимое имущество в Сабаильском районе (стоимость 714 тысяч 985 манатов).
Таким образом, Мовламу Шихалиеву и членам его семьи принадлежало недвижимое имущество на общую сумму в 7 миллионов 738 тысяч 17 манатов.
Напомним, что потерпевшими по уголовному делу бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности Мовлама Шихалиева и еще двоих фигурантов его управления признаны 32 человека, у которых были получены взятки на общую сумму примерно в 14 миллионов манатов (по курсу того периода). В показаниях в ходе следствия М.Шихалиев опроверг все предъявленные ему обвинения. На суде он заявил, что обвинительный акт в его отношении напоминает «художественное произведение».