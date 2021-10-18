Обнародован список недвижимости еще одного генерала из банды Эльдара Махмудова: миллионы на крови

Правоохранительные органы Азербайджана обнародовали список недвижимого имущества одного из главных фигурантов банды Эльдара Махмудова, бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлана Шихалиева и членов его семьи. Данный список приобщен к следственным материалам по делу Шихалиева и, по решению суда, все эти объекты недвижимости, в случае вынесения обвинительного вердикта, будут конфискованы.

В настоящее время идет судебный процесс по делу Шихалиева, он обвиняется в присвоении путем шантажа и угроз имущества и капитала подследственных и обвиняемых лиц.