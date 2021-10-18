Начальник Генштаба ВС Ирана об итогах переговоров в Москве

Совместная ирано-российская военная комиссия пройдет в Тегеране через три месяца. Об этом заявил в понедельник начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммад Хосейн Багери по итогам переговоров в Москве с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

"Совместная военная комиссия Ирана и России пройдет в Тегеране через три месяца", - цитирует его агентство IRNA. По словам военного, "на заседании комиссии будут подниматься и обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в сферах обороны, безопасности, обучения персонала, а также другие связанные темы".

Он добавил, что "в ходе сегодняшней встречи обсуждались сотрудничество ВС России и Ирана и соглашение, которое должно быть подписано сторонами". Багери не уточнил детали соглашения.