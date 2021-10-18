Госдепартамент предупредил Иран: если дипломатия не поможет, США обратиться к другим вариантам

Представитель госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что отсутствие прогресса в переговорах с Ираном о возобновлении ядерной сделки 2015 года “не может продолжаться бесконечно”, сообщает Al Arabiyya.

“Мы внимательно следим за тем, как Иран формирует собственный консенсус относительно своего пути. На сегодняшний день мы не видели действий, которые хоть как-то были утешительными”, - сказал Прайс.

Представитель госдепартамента также отметил, что в случае провала дипломатии, США готовы “обратиться к другим вариантам”.

Напомним, что переговоры о возобновлении ядерного соглашения между Ираном, США и некоторыми странами ЕС зашли в тупик после избрания Ибрагима Раиси президентом Ирана в июне 2021 года.