В Латвии вводят комендантский час из-за коронавируса

Совет по кризисному управлению Латвии объявил в республике локдаун с 21 октября по 15 ноября, который включает в себя введение комендантского часа, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Об этом сообщает РИА Новости.

Работу продолжат только те магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия. Комендатский час в Латвии, когда жителям (вне зависимости от того были ли они вакцинированы или нет) будет запрещено выходить из дома, будет действовать в республике с 20:00 до 5:00, сообщил Павлютс.