Кризис управления в Латвии: власть могут взять военные

"Смертей может быть больше, чем на войне, нет места нерешительности и гонке за рейтингами. Чтобы выиграть любую войну, мы должны быть готовы к потерям и верить в наши цели. В настоящее время нет ни того, ни другого", - указал он.

По его мнению, санитарный кризис следует рассматривать как военное положение, поэтому им должны заниматься обученные и надежные профессионалы, не зависящие от рейтингов и руководившие настоящими военными операциями. "Пандемия вызвала раскол в нашем обществе, какого я никогда раньше не видел. Но вирус принес не только страдания, потери, боль и сомнения многим семьям, пандемия ясно показала, кто есть кто в правительстве. Кто принимает ответственные решения, а для кого главное состоит в переизбрании", - отметил министр.

"Мы понимаем боль семей, пострадавших от кризиса, и наших героических медиков и делаем все возможное, чтобы уменьшить разрушительные последствия этой ситуации", - подчеркнул он. Политик также считает, что нынешней ситуации можно было бы избежать, если бы власти еще летом приняли законопроект об обязательной вакцинации определенных групп общества.