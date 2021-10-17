Мэтью Брайза назвал арест Саакашвили “катастрофой для правительства Грузии”
“Арест бывшего президента Михаила Саакашвили вопиющий шаг и катастрофа для правительства Грузии”, - сообщил американский дипломат, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, сообщает Interpressnews.
По словам экс-посла, вместо того, чтобы преодолеть политическую поляризацию и кризис после победы “Грузинской мечты” на выборах, правительство создало новый кризис.
“Арест бывшего президента Михаила Саакашвили вопиющий шаг и катастрофа для правительства Грузии”, - сообщил американский дипломат, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, сообщает Interpressnews.
По словам экс-посла, вместо того, чтобы преодолеть политическую поляризацию и кризис после победы “Грузинской мечты” на выборах, правительство создало новый кризис.