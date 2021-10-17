В МИД Турции вызвали послов десяти стран

Послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии в Анкаре вызваны в МИД Турции, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в турецком МИД.

Согласно информации, дипломаты приглашены в турецкое внешнеполитическое ведомство в связи с озвученными ими высказываниями в соцсетях по поводу судебного процесса над Османом Кавалой, который обвиняется турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, предпринятой в Турции организацией FETÖ в июле 2016 года.

В своих высказываниях послы указанных стран призывали освободить Кавалу, заявив, что суд над ним якобы «бросает тень на демократию и верховенство права в Турции».

Ожидается, что главы дипмиссий прибудут в МИД Турции утром во вторник.