Александр Караваев, автор haqqin.az 10:01

На прошлой неделе, Экономический совет при правительстве Азербайджана начал обсуждения первичного проекта "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 годы". Характерное совпадение, ровно в тот же день российское правительство обсуждало проект 42 стратегических инициатив, которые должны детализировать мероприятия в рамках Национальных проектов России (проектная стоимость - 4,6 трлн руб. до 2024 года). Возникает прямой симбиоз/синергия. Реализация ряда российских инициатив, прямым образом будет влиять на индикаторы азербайджанской стратегии. В свою очередь, азербайджанская стратегия прямо касается нескольких российских инициатив, по линии экспорта, образования, транспорта и цифровых коммуникаций.

Удвоится за счёт новых экономических районов На заседании в Баку были заслушаны отчеты руководителей 10 рабочих подгрупп комиссии. Они создавались в феврале 2021 года, распоряжением Али Асадова, для исследования и анализа необходимых шагов, реализующих программу Ильхама Алиева «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития». Согласно февральскому указу "Азербайджан 2030", в срок девяти месяцев правительство должно будет сдать на рассмотрение президента долгосрочный документ, включающий в себя 5 основных блоков: - обеспечение устойчивого роста и конкурентоспособности экономики; - создание динамичного, инклюзивного общества, основанного на социальной справедливости; - конкурентоспособный человеческий капитал и современные инновации; - великое возвращение на освобожденные территории; - чистая окружающая среда и страна "зеленого роста". К началу ноября стратегия будет готова для презентации президенту, отраслевым и медиа экспертам. Одна из ключевых задач приоритетов 2030 - удвоение ВВП Азербайджана. Собственно говоря, аналогичная задача выхода на "плато" удвоения достигалась Азербайджаном к 2008 году, в значительной степени за счёт притока резервов от нефтяного экспорта. Сейчас задача усложняется. Новый подъем к "удвоению" в большей степени будет зависеть от несырьевого промышленного сектора, от производства готовой продукции, развития сфер торговли и услуг. Посредством Нефтяного Фонда и политики азербайджанского Центробанка создана система позволяющая отсекать непосредственный и безконтрольный приток нефтедолларов в экономику. В некотором смысле азербайджанский торговый сектор - гостиничный, аграрный, сфера услуг, остальной перечень, относящийся к малому и среднему бизнесу развивается как бы в отдельном тренировочном зале - он ещё достаточно слаб, ему оказывают поддержку, он лишён бремени инфраструктурных расходов. Другое дело, государственные холдинги и инфраструктурные компании. Стратегия-2030 в большей мере направлена на повышение эффективности их деятельности. Проблема в том, что повышается цена ошибки и неточностей, которые раньше сопровождали подобные документы. Теперь на Экономический Совет будут выноситься детализированные планы по отдельным объектам. В перечень генеральных инвесторов, помимо традиционного госбюджета, теперь входят структурные банки МБА, частно-государственный Pasha Holding, Aзербайджанский Инвестиционный Холдинг. Последняя структура, отныне, главный оператор отраслевых и инфраструктурных инвестиций. К примеру, на днях авиакомпания Azal объявила о планах закупки к 2030 году 20 самолетов нового поколения Airbus A320neo и Airbus A321neo. Это решение было согласовано и утверждено правлением АИХ и вытекает из задач 2030. Таким образом, по оценкам правительства (Минэкономики), текущая и среднесрочная ситуация внушает оптимизм - рост экономики Азербайджана в 2021-2025 гг. прогнозируется на уровне 4,2%. При этом среднегодовой рост в ненефтяном секторе составит 5,2%. Характерная особенность нынешнего периода - вклад ресурсов и резервов роста, возникающих как следствие развития возвращённых территорий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Глава Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), недавно озвучил, что его структура получила около 800 обращений от предпринимателей для организации бизнеса на освобожденных территориях (из них 406 инвестиционные, а 385 обращений связаны с организацией различных услуг).