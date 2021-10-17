Заседание у премьер-министра. Повышается цена ошибки наша аналитика
На прошлой неделе, Экономический совет при правительстве Азербайджана начал обсуждения первичного проекта "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 годы".
Характерное совпадение, ровно в тот же день российское правительство обсуждало проект 42 стратегических инициатив, которые должны детализировать мероприятия в рамках Национальных проектов России (проектная стоимость - 4,6 трлн руб. до 2024 года).
Возникает прямой симбиоз/синергия. Реализация ряда российских инициатив, прямым образом будет влиять на индикаторы азербайджанской стратегии. В свою очередь, азербайджанская стратегия прямо касается нескольких российских инициатив, по линии экспорта, образования, транспорта и цифровых коммуникаций.
Удвоится за счёт новых экономических районов
На заседании в Баку были заслушаны отчеты руководителей 10 рабочих подгрупп комиссии. Они создавались в феврале 2021 года, распоряжением Али Асадова, для исследования и анализа необходимых шагов, реализующих программу Ильхама Алиева «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития».
Согласно февральскому указу "Азербайджан 2030", в срок девяти месяцев правительство должно будет сдать на рассмотрение президента долгосрочный документ, включающий в себя 5 основных блоков:
- обеспечение устойчивого роста и конкурентоспособности экономики;
- создание динамичного, инклюзивного общества, основанного на социальной справедливости;
- конкурентоспособный человеческий капитал и современные инновации;
- великое возвращение на освобожденные территории;
- чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".
К началу ноября стратегия будет готова для презентации президенту, отраслевым и медиа экспертам.
Одна из ключевых задач приоритетов 2030 - удвоение ВВП Азербайджана. Собственно говоря, аналогичная задача выхода на "плато" удвоения достигалась Азербайджаном к 2008 году, в значительной степени за счёт притока резервов от нефтяного экспорта.
Сейчас задача усложняется. Новый подъем к "удвоению" в большей степени будет зависеть от несырьевого промышленного сектора, от производства готовой продукции, развития сфер торговли и услуг.
Посредством Нефтяного Фонда и политики азербайджанского Центробанка создана система позволяющая отсекать непосредственный и безконтрольный приток нефтедолларов в экономику. В некотором смысле азербайджанский торговый сектор - гостиничный, аграрный, сфера услуг, остальной перечень, относящийся к малому и среднему бизнесу развивается как бы в отдельном тренировочном зале - он ещё достаточно слаб, ему оказывают поддержку, он лишён бремени инфраструктурных расходов.
Другое дело, государственные холдинги и инфраструктурные компании. Стратегия-2030 в большей мере направлена на повышение эффективности их деятельности.
Проблема в том, что повышается цена ошибки и неточностей, которые раньше сопровождали подобные документы. Теперь на Экономический Совет будут выноситься детализированные планы по отдельным объектам. В перечень генеральных инвесторов, помимо традиционного госбюджета, теперь входят структурные банки МБА, частно-государственный Pasha Holding, Aзербайджанский Инвестиционный Холдинг.
Последняя структура, отныне, главный оператор отраслевых и инфраструктурных инвестиций. К примеру, на днях авиакомпания Azal объявила о планах закупки к 2030 году 20 самолетов нового поколения Airbus A320neo и Airbus A321neo. Это решение было согласовано и утверждено правлением АИХ и вытекает из задач 2030.
Таким образом, по оценкам правительства (Минэкономики), текущая и среднесрочная ситуация внушает оптимизм - рост экономики Азербайджана в 2021-2025 гг. прогнозируется на уровне 4,2%. При этом среднегодовой рост в ненефтяном секторе составит 5,2%.
Характерная особенность нынешнего периода - вклад ресурсов и резервов роста, возникающих как следствие развития возвращённых территорий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.
Глава Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), недавно озвучил, что его структура получила около 800 обращений от предпринимателей для организации бизнеса на освобожденных территориях (из них 406 инвестиционные, а 385 обращений связаны с организацией различных услуг).
Если представить, что хотя бы половина из этого числа будет реализована в течении четырех - пяти лет, это будет дополнительным вкладом в рост национальной экономики.
Важный показатель - 226 проектов из 800 представлены иностранными компаниями из 28 стран. Основная группа Турция, Россия, Израиль, Казахстан, Венгрия, Беларусь.
Турция обозначила свои проекты на сумму свыше $100 млн в сферах горно-рудной, текстильной промышленности, аграрной переработки.
Британский энергетический концерн BP объявил о своем проекте солнечной электростанции, стоимостью около $200 млн.
Российский КамАЗ совместно с Гянджинским автопредприятием начал строительство сервисного центра в Джебраильском районе. Это станет четвертый, и видимо наиболее современный объект из других трёх, работающих на территории Исмаиллы, Имишли и в Джалилабаде.
Белорусские железнодорожники («Белгипродор» и «Институт Белжелдорпроект») на встрече с послом Азербайджана в Минске предложили свое участие в проектно-изыскательных работах по восстановлению транспортной инфраструктуры. Тем самым, они могут стать вторыми после турецких компаний, участвующих в восстановлении участка азербайджанской железной дороги от Гориса до границы с Арменией. Возможно, к этому проекту присоединятся и дочерние компании РЖД.
Умножится вместе
Теперь, вернёмся к перечню российских "стратегических инициатив" 2030 и посмотрим, какие из них могут напрямую касаться Азербайджана.
В первую очередь, это развитие цифровой экосистемы "одно окно" Российского экспортного центра.
Развитие коммуникаций бизнеса поддерживаемых РЭЦ и торговыми представительствами двух стран, важнейший вектор движения, повышающий товарооборот России и Азербайджана. Консультативные (информация по оформлению сделок, платежам и тарифам), коммуникационные (организация и участие в выставках), информационные услуги (сведения о возможных партнерах и контрагентах на рынках друг друга) - весь этот обширный комплекс постарались свести в несколько структур поддержки экспорта: РЭЦ и AZPROMO, аппарат Торгпредов двух стран - Руслана Мирсаяпова (российский в Баку), и Руслана Алиева (азербайджанский в Москве). Их прямое и косвенное взаимодействие в период пандемии, работа с производителями в регионах наших стран, помощь в нахождении партнёров - позволила избежать крупного падения товарооборота в период пандемии.
Показательно, что Россельхознадзор продлил разрешение на экспорт томатов и яблок железнодорожными вагонами с 1 октября 2021 года до 1 апреля 2022 года.
Причем за данные шесть месяцев должен быть обеспечен полностью переход на контейнерные перевозки в этой сфере.
Таким образом, проект "Агроэкспресса" из Азербайджана в центральную Россию и на Дальний Восток, с аналогичным проектом из стран Центральной Азии, выйдет наконец на стадию реализации.
В заключении, ещё одна российская инициатива "по развитию Платформы университетского технологического
предпринимательства и развитие передовых инженерных школ". Один из центральных индикаторов этой программы - увеличение числа иностранных студентов в РФ с нынешних трехсот тысяч до семи сотен тысяч к 2024 году. Таким образом, продолжит расширяться поток азербайджанских студентов в российских вузах, это значит растет смена для совместных проектов и программ национальной модернизации…