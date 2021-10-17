Все о коронавирусе в Азербайджане

Наибольшее число заражений COVID-19 в Азербайджане зафиксировано в Баку. На столицу приходится 54% всех случаев заражения. На Апшероне этот показатель составляет 13%, на Аран приходится - 12.2%, говорится в сообщении сайта koronavirus.info.

На Гянджу и Газах приходится в общей сложности 7.1% случаев заражения, на Шеки-Загатала 3.6%, на Губа-Хачмаз 3.1%, на Ленкорань 2.5%, на Нагорный Ширван и Верхний Карабах по 2.3% и 1.5% соответственно.

Между тем среди заразившихся в Баку наибольшее число инфицирования зарегистрировано в Бинагадинском районе - порядка 14.6%, далее следуют Хатаинский и Ясамальский районы - 13.6%, 11.7% соответственно. В Сураханском районе - 8,4 процента, Наримановском - 7,8 процента, Насиминском и Хазарском - по 7,6 процента, Низаминском - 7,1 процента, Сабаильском - 4,9 процента, Гарадагском - 4,4 процента и Пираллахинском - 0,5 процента.