Ким Чен Ын снова взбаламутил мир

Пхеньян провел новые ракетные испытания, заявили военные Южной Кореи и Японии во вторник, 19 октября.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты, назвав продолжающиеся с сентября ракетные запуски КНДР "очень прискорбными". Ранее южнокорейское новостное агентство "Рёнхап" сообщало об одном снаряде, запущенном в направлении Японского моря.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Убытков японским рыболовным судам также не зафиксировано. В то же время японское правительство выразило КНДР протест из-за ракетного запуска.

Береговая охрана Японии опубликовала предупреждение с инструкциями безопасности для морских судов. Тем не менее пока подробности о месте падения ракет не уточнялись.

В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи намерена сегодня провести заседание Совета национальной безопасности.