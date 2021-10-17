Ким Чен Ын снова взбаламутил мир
Пхеньян провел новые ракетные испытания, заявили военные Южной Кореи и Японии во вторник, 19 октября.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты, назвав продолжающиеся с сентября ракетные запуски КНДР "очень прискорбными". Ранее южнокорейское новостное агентство "Рёнхап" сообщало об одном снаряде, запущенном в направлении Японского моря.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Убытков японским рыболовным судам также не зафиксировано. В то же время японское правительство выразило КНДР протест из-за ракетного запуска.
Береговая охрана Японии опубликовала предупреждение с инструкциями безопасности для морских судов. Тем не менее пока подробности о месте падения ракет не уточнялись.
В связи с инцидентом администрация президента Южной Кореи намерена сегодня провести заседание Совета национальной безопасности.
Как пишет информагентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS), запуск состоялся недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.
"Сейчас наши военные поддерживают позицию готовности, внимательно следя за соответствующими тенденциями в тесном сотрудничестве между Южной Кореей и США в рамках подготовки к дополнительным пускам", — указали в комитете.
По данным Yonhap, запуск баллистической ракеты состоялся, когда руководители разведывательных служб Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии должны были встретиться в Сеуле. Они планировали обсудить на встрече противостояние с Северной Кореей и другие вопросы.