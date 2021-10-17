Эрдоган: Мир больше пяти стран

"Судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Говоря о неравенствах, сохраняющихся в глобальной системе, Эрдоган подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду пять стран - постоянных членов Совета безопасности ООН, вошедших в состав организации на правах победителей Второй мировой войны.

По словам Эрдогана, в то время как мир и почти все сферы жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения также подвергаются кардинальным преобразованиям, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней.

В настоящее время в состав Совбеза ООН входит 15 стран — пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и 10 непостоянных. Расширение Совета произошло лишь однажды — в 1963 году за счет непостоянных членов число его участников было увеличено с 11 до 15