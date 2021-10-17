Впервые раскрыто количество боевиков «Хезболлы»

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла впервые раскрыл количество боевиков, которое насчитывает группировка. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, в распоряжении «Хезболлы» имеется 100 тысяч подготовленных бойцов.

"Мы подготовили их для защиты нашей территории, наших ресурсов, которые грабят на глазах ливанцев, для защиты достоинства и суверенитета нашей страны от любой агрессии и терроризма, а не для внутренних боев", - отметил Насралла.

Если это правда, то численность бойцов «Хезболлы» выше, чем численность вооруженных сил Ливана, которые насчитывают 85 000 бойцов.