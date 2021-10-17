Коронавирус у соседей: в Грузии число инфицированных растет

За минувшие 24 часа от осложнений коронавируса скончались 36 человек, всего же за все время пандемии умерли 9 546 пациентов с подтвержденным COVID-19.

С начала пандемии по всей стране коронавирус выявили у 670 552 человек.

В Грузии за последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 5 739, сообщает официальный сайт StopCov.

В Армении за сутки коронавирусом заболели 1 054 человека, а общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 283 183, передает национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За последние 24 часа от осложнений коронавирусной инфекции умерли 38 человек. С начала пандемии скончались 7 077 пациентов.