В Армении группа известных политических и общественных деятелей, в числе которых экс-депутат парламента от партии "Процветающая Армения", Арагац Ахоян, Аршак Закарян, Тигран Чобанян, известный в прошлом боксер Исраел Акопкохян и Ваагн Чахалян, приглашены следственный комитет страны, передают армянские СМИ.

Отмечается, что названные люди проходят по уголовному делу о захвате государственных зданий во время митинга, организованного 28 января против подписания трехстороннего заявления по Карабаху от 10 ноября 2020 года. Сообщается, что следственный орган Армении намерен предъявить вышеупомянутым людям новое обвинение по статье о захвате власти.