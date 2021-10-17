«Больницы переполнены»: в Грузии началась пятая волна

Также она заявила, что на сегодняшний день полностью двумя дозами вакцинированы 900 916 человек, что составляет лишь 31,5% взрослого населения. Между тем, эпидемиологи заявляют, что для того, чтобы справиться с пандемией, необходимо вакцинировать 60% населения.

Напомним, что за минувшие сутки в Грузии коронавирусом заболели 5 739 человек. Только за последние 24 часа от осложнений вирусом умерли 36 человек, всего же за все время пандемии скончались 9 546 пациентов с подтвержденным COVID-19.