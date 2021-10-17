Коронавирус проник в школы и вузы Баку

Как сообщила haqqin.az пресс-секретарь Азербайджанского медицинского университета Гюнель Асланова, в настоящий момент пять групп вуза переведены на дистанционную форму обучения.

В последние дни в Азербайджане участились случаи перехода ряда учебных заведений на дистанционную форму обучения в связи с выявленными случаями заражения COVID-19.

По ее словам, в каждой из этих групп выявлено по одному случаю заражения среди студентов, в связи с чем занятия в течение двух недель будут проводиться в онлайн-формате.

В Бакинском государственном университете также две группы переведены на дистанционную форму обучения. По словам пресс-секретаря учебного заведения Гюнель Оруджалиевой, у студентов юридического и факультета химии был выявлен коронавирус.

Также факты заражения среди студентов выявлены и в Азербайджанском государственном педагогическом университете, в связи с этим принято решение о переводе занятий в 12 группах на онлайн-формат, говорится в сообщении вуза.

COVID-19 был зафиксирован и среди двух студентов факультета механики и информационных технологий Азербайджанского архитектурно-строительного университета. Там по причине заражений на дистанционную форму обучения переведены две группы.

Между тем факты случаев заражений выявлены и среди школьников. Так, общеобразовательная средняя школа № 245 в Баку полностью перешла на дистанционный формат. В Управлении образования города Баку сообщили, что в школе заражение COVID-19 зафиксировано у 12 учителей и 5 учеников. Кроме того, зарегистрирован контакт учеников с учащимися, у которых тест на COVID-19 также оказался положительным.

Напомним, накануне в Баку школа-лицей №20 также перешла на дистанционное обучение, так как у 20 учеников и 15 учителей школы-лицея была выявлена коронавирусная инфекция.