Жители Зардаба рассказали о проблемах с газом зимой

Тот факт, что каждый из запросов был решен положительно, еще больше повышает доверие и интерес граждан к акции. На этот раз «Передвижную приемную» организовали в селе Кендебиль Зардабского района. При этом возможностями, предоставленными в рамках акции, 21-й по счету, воспользовались и жители соседнего села Агабагы, сказали haqqin.az в пресс-службе ПО.

На встрече представители ПО «Азеригаз» и Исполнительной власти Зардабского района выслушали предложения и проблемы жителей села. Граждане рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются, в основном в осенне-зимний период, из-за отсутствия природного газа. Они обратились к руководству «Азеригаз» с просьбой о газификации обоих сел в ближайшие зимние месяцы.

Каждое обращение будет представлено генеральному директору объединения Руслану Алиеву, который и примет по ним решение, отметили в ПО. На сегодняшний день природным газом обеспечены 36 из 40 населенных пунктов Зардабского района.