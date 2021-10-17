Большая чистка в Минобороны Армении

В ближайшие дни в Министерстве обороны Армении ожидаются серьезные сокращения, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что уже несколько высокопоставленных офицеров освобождены от занимаемых должностей согласно собственному заявлению и в ближайшее время по итогам слияния Генштаба с министерством обороны гражданская служба в оборонном ведомстве будет устранена.

В министерстве останутся только военнослужащие, причем воинские звания у многих из них будут понижены. Сокращения связаны с рядом закулисных встреч, проведенных Пашиняном в Москве.