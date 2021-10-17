Врачи считают президента Чехии недееспособным

Президент Чехии Милош Земан не может выполнять свои должностные обязанности из-за проблем со здоровьем, сообщил председатель Сената страны Милош Выстрчил. Он сослался на заключение пражского госпиталя военного университета, где Земан уже около двух недель находится на лечении. Долгосрочный прогноз относительно состояния здоровья Земана "крайне неопределенный", а возможность его возвращения к работе в ближайшие недели - "маловероятна", отметил глава чешского Сената, приводит его слова Дойче велле.

Точный диагноз 77-летнего Земана, попавшего в реанимацию 10 октября, не разглашается, однако чешские СМИ пишут, что госпитализация может быть связана с обострившимися проблемами печени. Политик страдает сахарным диабетом, он передвигается на коляске.

Обязанности президента в Чешской Республике носят в основном церемониальный характер. Однако госпитализация Земана пришлась на важный политический момент - отсутствие президента блокирует формирование нового правительства.

Теперь парламенту предстоит решить, нужно ли передать полномочия президента другому представителю государства, как это предусмотрено в Конституции. Президент также может быть временно освобожден от своих официальных обязанностей простым большинством голосов в обеих палатах парламента.

Согласно чешской Конституции, президент страны должен предложить парламенту кандидатуру на пост главы правительства.